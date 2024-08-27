Teknoloji şirketine sahte senet şoku! Şirket devriyle 85 bin dolar zarar etti

ŞİRKETİ BAŞKASINA DEVRETMİŞ

Şirketin genel müdürü Ömer Ragıp Ö., savcılığa başvurarak başlarına gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili nakliye şirketi sahibi Yunus G.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli Yunus G.'nin tüm şirket hisselerini Deniz Y.'ye devrettiği ortaya çıktı. Böylelikle şüpheli şirketin yeni sahibi Deniz Y. de dosyaya şüpheli sıfatıyla dahil edildi.

"ADIMA ŞİRKET DEVREDİLDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Şüpheli Deniz Y. savunmasında müşteki şirket ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını, herhangi bir şirketi olmadığını, söz konusu şirketin sahibi yahut temsilcisi olmadığını söyleyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Savcılık, diğer şüpheli Yunus G. hakkında ise yakalama kararı çıkardı.