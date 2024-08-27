Teknoloji şirketine sahte senet şoku! Şirket devriyle 85 bin dolar zarar etti

Türkiye'nin yeni nesil teknoloji şirketleri arasında yer alan ve ağ teknolojileri ile güvenliği alanında hizmet veren şirket, sahte çek skandalıyla sarsıldı. Bir nakliye şirketiyle yaptıkları alışveriş sonucu yaşanan olay, savcılığa taşındı.
ŞİRKETE SAHTE SENET TUZAĞI
İddiaya göre teknoloji şirketi, yaklaşık bir sene önce bir nakliye şirketiyle mal alışverişi için el sıkıştı. Bunun karşılığında yapılacak ödeme için nakliye şirketinin sahibi olan Yunus G.'nin imzasını taşıyan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki çekleri kabul eden teknoloji şirketi, bir süre sonra çeklerin sahte olduğunu anlayınca ortalık karıştı.
ŞİRKETİ BAŞKASINA DEVRETMİŞ
Şirketin genel müdürü Ömer Ragıp Ö., savcılığa başvurarak başlarına gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili nakliye şirketi sahibi Yunus G.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli Yunus G.'nin tüm şirket hisselerini Deniz Y.'ye devrettiği ortaya çıktı. Böylelikle şüpheli şirketin yeni sahibi Deniz Y. de dosyaya şüpheli sıfatıyla dahil edildi.
"ADIMA ŞİRKET DEVREDİLDİĞİNİ BİLMİYORUM"
Şüpheli Deniz Y. savunmasında müşteki şirket ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını, herhangi bir şirketi olmadığını, söz konusu şirketin sahibi yahut temsilcisi olmadığını söyleyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Savcılık, diğer şüpheli Yunus G. hakkında ise yakalama kararı çıkardı.
SAVCILIKTAN "PLANLI DOLANDIRICILIK" TESPİTİ
Savcılık, soruşturma kapsamında olayla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Şüpheli şirket hisselerinin çekler düzenlendikten sonra şüpheli Yunus G'den şüpheli Deniz Y.'ye aktarılması, çek ödeme tarihlerinin şirket devrinden sonraki tarih olacak şekilde düzenlenmesi, şüpheli Deniz Y.'nin savunmasında adına şirket devredilmesi olayından haberinin bulunmadığını, suçlamayı kabul etmediğini belirtmiş ise de, hisse devir sözleşmesindeki imzanın kendisinin eli ürünü olduğunun hakkında yürütülen diğer soruşturma dosyalarında alınan bilirkişi raporu ile belirlenmesi, müşteki şirkete kesilen iki adet çekin karşılıksız çıktığına dair ilgili banka cevabi yazısı ve tüm deliller değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldı.
3 MİLYONLUK SAHTE SENEDE 10 YIL HAPİS TALEBİ
En başından beri ödememe kastıyla hareket ederek müşteki firmadan karşılıksız çeklerle ve adlarına kayıtlı şirketin sağladığı güvenle ürün alıp müşteki firmayı 84 bin 665 Dolar (yaklaşık 3 milyon Türk lirası) zarara uğratan şüpheliler Yunus G. ve Deniz Y.'ye "Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.