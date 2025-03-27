Teknolojiyi bırakın, bayramın tadını çıkarın

20 milyondan fazla öğrenci ara tatile giriyor. Resmi olarak 31 Mart'ta başlayacak ara tatilde hafta sonuyla beraber öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Okullar 7 Nisan Pazartesi günü açılacak. Bu yıl ara tatil 3 gün süren Ramazan Bayramı tatiline denk geldi. Bunun bayram kültürünü canlandırmak için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen uzmanlar ise öğrencilere ''Teknolojiye ve ekrana biraz ara verin. Bayramda bol bol aile büyüklerini ziyaret edin. Bayramlar dayanışma kültürümüzü pekiştiren en önemli günlerdir. Hatta huzurevlerine gidin, orada yaşayan yaşlılarımızın ellerini öpün'' diyor. Eğitimciler öğrenciler ve veliler için şu önerilerde bulundu.

Dengeli Bir Tatil Programı Oluşturun: Tatili tamamen ders çalışarak ya da sadece oyun oynayarak geçirmek yerine, ikisini dengeleyen bir program oluşturabilirsiniz.

Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanın: Okul döneminde zaman ayırmakta zorlanılan kitapları okumak için ara tatil harika bir fırsat.

Yeni Bir Hobi Edinin: Resim yapmak, müzikle ilgilenmek veya kodlama öğrenmek gibi yeni beceriler geliştirilebilir.

Dışarıda Zaman Geçirin: Sürekli ekran başında kalmak yerine doğada yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ya da spor yapmak fiziksel ve zihinsel olarak yenilenmeyi sağlar.

Aile Zamanını Artırın: Ailece oynanan oyunlar, mutfakta birlikte yapılan yemekler veya film geceleri, aile içi bağları güçlendiren keyifli etkinlikler olabilir.

VELİLERE ÖNERİLER

Çocuklarınıza fazla baskı yapmayın.

Birlikte kaliteli zaman geçirin.

İlgi alanlarını destekleyin.

Teknoloji kullanımını kontrol altında tutun.

Sosyalleşmelerine destek olun.