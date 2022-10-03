Teksas’tan Kars’a geldi şifa buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde hemşire olarak görev yapan Kelly Damian, rahim miyomları nedeniyle zor günler geçiriyordu. Ameliyat olmak için iyi doktor arayışına giren Damian, Kars'ta görev yapan Dr.Fatma Başak Sargın'ı tercih etti. ABD'den Kars'a ameliyat için gelen Damian 2 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.Yaşadığı rahatsızlıklar sonrası hastaneye başvuran Amerikalı Kelly, rahminde miyomların olduğu ortaya çıktı. 30 yaşındaki hasta, nerede ameliyat olacağını düşünürken ABD ve eşinin ülkesi Nijerya'da bir çok doktor araştırdı. Bir arkadaşını tavsiyesi üzerine Türk doktorlarını da araştıran Damian, ameliyatını Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.Fatma Başak Sargın'a gitmeye karar verdi. Kars'a gelen Damian, geçirdiği operasyon ile sağlığına kavuştu. ABD'li hemşire, kendisine şifa olan Dr. Sargın'a çiçekle teşekkür etti. Ortak arkadaş vasıtasıyla Dr. Sargın ile tanıştıklarını anlatan Damian, "Dr. Başak bana yakın bir arkadaşım tarafından tavsiye edildi. İkisi Amerika'da ikisi Nijerya'da diğerleri Türkiye'de olmak üzere 10 doktor seçtim. Hepsinin isimlerine baktım ve dua ettim. Sonunda Dr. Başak'a gitmeye karar verdim. Onunla konuşurken istediğim her şeyi dinliyor ve yanıt veriyor olması benim için çok önemliydi"dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Doktor Sargın'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ABD'li hemşire Kelly Damian rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Sargın'ı tercih etti. Bayan Damian tercihini ABD dâhil 3 ülkeden 10 doktor arasından yapmış. Dr. Sargın'la ekibini kutluyoruz.Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Dr. Fatma Başak Sargın, mutlu olduğunu ifade ederek, "Tetkiklerini inceledim. Telefondan konuştuk. Oluşabilecek riskleri anlattım, tedavi olabileceği yerleri söyledim. Kendisi de bu konuşmalarımızdan dolayı benim ameliyat etmemi istedi. Kars'a geldiler. Başarılı bir ameliyat oldu. Bu gurur verici bir durum. Ülkemizde çok başarılı doktorlarımız var. Tıpta ülke olarak çok güzel işler yapılıyor. Hem ülkemizin hem de Karsımız adına güzel oldu. Umarım çok daha başarılı işlerle ülkemiz her alanda anılır" dedi.