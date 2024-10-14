Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu, maddi hasar büyüdü

Kırıkkale'nin Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan A.Ö.'ye ait tekstil atölyesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyedeki kumaşlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi, Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı itfaiye ekipleri, MKE Destek Tesisi, AFAD, ambulans, polis ve Başkent Elektrik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak atölyede büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor.