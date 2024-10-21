Tekstil atölyesinde 7 milyonluk soygun

Adana'da bir tekstil atölyesinde 2 işçinin 7 milyon değerindeki kumaş çaldığı ortaya çıktı. Seyhan ilçesindeki tekstil atölyesinin sahibi Selim K., işyerindeki kumaşların sürekli eksildiğini fark edince polise ihbarda bulundu. Polis, güvenlik kameralarının cuma günleri saat 12.00 ile 13.00 arasında kayıtta olmadığını ve bu saatlerde bir kamyonetin geldiğini belirledi. Kamyonetin izini süren ekipler, işçiler Mustafa Nama (66) ve Ahmed el-Hüseyin'in (27), patron ve diğer işçiler cuma namazına gidince kamyonetle kumaşları çaldığını belirledi. Bir yıl boyunca yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 500 top kumaşı çaldıkları anlaşılan iki şüpheli tutuklandı.