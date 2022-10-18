Tekstil işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

6 İŞÇİ YARALANDI

Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin kaldırdı.