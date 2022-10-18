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Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:49

Tekstil işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
Tekstil işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Kaza E-88 Kara Yolu şehir merkezi terminal kavşağında meydana geldi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firması işçilerini taşıyan S.Ş. (42) yönetimindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

6 İŞÇİ YARALANDI

Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin kaldırdı.

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Tekstil işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var
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