Tekstil ve boya imalathanesinde korkutan yangın

Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Yangının şiddeti artarak alevlerin yan binaya da sıçraması korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken meydana gelen yangın ve patlamalardan dolayı dumandan etkilenenlerle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.





Yangına müdahale ve söndürme çalışmaları için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri katıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale ve söndürme çalışmalarına devam etti.



İstanbul Valiliği de yangınla ilgili yaptığı açıklamada , "Bugün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokakta bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın olayı ihbarı alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre imalatta kullanılan yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın sebebiyle olay yerine ivedilikle güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, meydana gelen yangının söndürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen (6) işyeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Mahalle sakinlerimize, işyerlerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.