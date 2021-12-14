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Giriş Tarihi: 14.12.2021 08:54 Son Güncelleme: 14.12.2021 09:32

Tekvando hocası tacizden tutuklandı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Tekvando hocası tacizden tutuklandı!

İstanbul Fatih'teki bir gençlik ve spor kulübünde tekvando hocası olarak görev yapan 50 yaşındaki antrenör Emin D., 2018 yılından beri kursa katılım sağlayan birden fazla öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu antrenörün yaşattığı tacizi anlatan mağdur çocukların ifadelerinin ardından, tutuklu antrenör hakkında bir de dava açıldı. Antrenörün öğrencileri, 'Bu hareketleri yapmazsan başarılı olamazsın' diyerek korkuttuğu ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'teki bir Gençlik ve Spor kulübünde tekvando hocası olarak görev yapan antrenör, birden fazla öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 50 yaşındaki Emin D., Fatih'teki bir Gençlik ve Spor kulübünde tekvando hocası olarak görev yapıyordu. İddiaya göre, yaşları 10-12 arasında olan çocukların eğitiminden sorumlu olan hoca, 2018 yılından beri eğitim sırasında öğrencilerine taciz içeren hareketler sergiliyordu.

YILLAR SÜREN TACİZ

10 yaşındaki A.I. ve H.B. isimli kız çocukları kısa bir süre devam eden tacizi ailelerine anlattı. Aileler, çocuklarını taciz eden antrenörden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili, kursa katılım sağlayan öğrencilerin ifadeleri alındı. Çocuklar, eğitimleri sırasında yaşadıkları tacizleri Çocuk İzlem merkezinde ifade etti. Mağdur öğrencilerin ifadeleri sonrası gözaltına alınan tekvando hocası, antrenörlük yaptığı süre içerisinde mağdurlara esneme hareketleri yaptırdığı, cinsel amaçlı olarak mağdurlara dokunmadığı ileri sürerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLANDI, YARGILANACAK

Savcılıkça, birbirleri ile tutarlı mağdurların anlatımlarına itibar edilerek suç işleyen Emin D.'yi ifadesi arından Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hâkimlikçe tutuklanan Emin D. hakkında dava açıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, mağdur çocukların tekvando kursu aldığı 2018 yılından itibaren her antrenman sırasında esneme hareketleri sırasında taciz ettiği ve hareketleri yapmadıkları takdirde başarılı olamayacaklarını söyleyerek yıllarca tacize devam ettiği kaydedildi. 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapsi istenen Emin D., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

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Tekvando hocası tacizden tutuklandı!
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