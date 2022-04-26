Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Kur'an-ı Kerîm'in seksen birinci, iniş sırasına göre ise yedinci sure olma özelliğini taşır. Mekke döneminde nazil olmuş olup, 22 ayetten oluşmuştur. Bazı kaynaklarda Tekvir Suresini okuyan kimsenin amel defterlerinin açıldığı kıyamet gününde mahcup olmaktan koruyacağı söz edilmiştir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Tekvir Suresi okunuşu, anlamı ve meali için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Tekvir Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri ile ilgili tüm detaylar.

Tekvir Suresi Konusu

Mushaftaki sıralamada seksen birinci, iniş sırasına göre yedinci sûredir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede temel olarak, kıyametin dehşet verici hallerinden bahsedilmiştir. Vahiy ve peygamberlik gerçeği hakkında da önemli bilgiler yer almaktadır.

Tekvir Suresi Faziletleri

Tekvîr Suresi, önceki peygamberlere verilen Tevrat, Zebûr ve İncil'in fazilet açısından Kur'an'daki karşılıklarından başka Resûl-i Ekrem'e has olmak üzere inzal edilen "mufassal" sûrelerdendir (a.g.e., s. 224-225). Hz. Peygamber'in zaman zaman namazların birinci rek'atında Duhân, ikinci rek'atında Tekvîr sûresini okuduğu bilinmektedir (a.g.e., s. 307). Bazı tefsir kitaplarında yer alan, "Allah, İze'ş-şemsü küvvirat sûresini okuyan kimseyi amel defterlerinin açıldığı kıyamet gününde mahcup olmaktan korur" meâlindeki hadisin (Zemahşerî, VI, 328; Beyzâvî, IV, 390) mevzû olduğu belirtilmiştir.

Tekvir Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.İzeşşemsu kuvviret.

2.Ve izennucumunkederet.

3.Ve izelcibalu suyyiret.

4.Ve izel'işaru 'uttılet.

5.Ve izelvuhuşu huşiret.

6.Ve izelbiharu succiret.

7.Ve izennufusu zuvvicet.

8.Ve izelmev'udetu suilet.

9.Bieyyi zenbin kutilet.

10.Ve izessuhufu nuşiret.

11.Ve izessema'u kuşitat.

12.Ve izelcahıymu su''ıret.

13.Ve izelcennetu uzlifet.

14.'Alimet nefsun ma ahdaret.

15.Fela uksimu bilhunnesi.

16.Elcevarilkunnesi.

17.Velleyli iza 'as'ase.

18.Vessubhı iza teneffese.

19.İnnehu lekalu resulin keriymin.

20.Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.

21.Muta'ın semme emiynin.

22.Ve ma sahıbukum bimecnunin.

23.Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.

24.Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.

25.Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.

26.Feeyne tezhebune.

27.İn huve illa zikrun lil'alemiyne.

28.Limen şae minkum en yestekıyme,.

29.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

Tekvir Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Güneş, dürüldüğü zaman,

2.Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,

3.Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4.Gebe develer salıverildiği zaman.

5.Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,

6.Denizler kaynatıldığı zaman,

7.Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.

8, 9.Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,

10.Amel defterleri açıldığı zaman,

11.Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,

12.Cehennem alevlendirildiği zaman,

13.Cennet yaklaştırıldığı zaman,

14.Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

15, 16.Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,

17.Andolsun, yöneldiği zaman geceye,

18.Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,

19, 20, 21.O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

22.(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.

23.Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.

24.O, gayb hakkında cimri değildir.

25.Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26.(Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?

27, 28.O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

29.Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

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