Tela Kumaş Nedir? Tela Kumaş Özellikleri Neler, İyi Mi, Sağlıklı Mı?

Tela kumaş nedir sorusuna diğer kumaşların daha dayanıklı ve sert yapıda olması için kullanılan bir kumaş türü yanıtı verilebilir. Bu bakımdan tela kumaş nerelerde kullanılır sorusuna birçok tekstil alanı ile yanıt verilebilir. Tela hammaddesi nedir konusu ise bu kumaşın sağlıklı olup olmadığını anlamak açısından önemlidir. Bu nedenle tela kumaş özellikleri neler, iyi mi, sağlıklı mı sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında paylaşıldı.

Tela Kumaş Nedir?

Tekstil sektöründe kullanılan birçok kumaş türü bulunur. Bunlardan birisi de tela kumaşlardır. İşlevsel özellikleri ile öne çıkan bu kumaş türü farklı kumaşların dayanıklılığını artırmak için kullanılır. Kendi içinde birçok türü bulunan tela kumaşlar tekstil sektörünün birçok alanında kullanılmaktadır. Oldukça sık dokunmuş bir kumaş türü olarak bilinen tela kumaş kıyafetlerin kol ağzı, yaka ve cep kapakları gibi kısımlarında kullanılır. Kumaşın daha sert ve kalıcı bir form kazanmasında yardımcıdır.

Tela Kumaş Ne İşe Yarar?

Tela kumaşlar eklendikleri diğer kumaşlara ya da bölgelere sert ve dayanıklı bir yapı kazandırır. Ancak diğer kumaşların yapısına göre hareket edebilir. Elbise ve diğer kıyafetlerde kıvrılmaları engellemek ve daha düzgün görünmelerini sağlamak adına son derece önemlidir. Farklı türleri bulunur ve kullanıldıkları alanlara göre türleri de farklılık gösterebilir. Esnek türleri olduğu gibi daha sert yapıda olan türleri de bulunur. Özellikle örgü olan türlerinin çok daha yüksek esnekliğe sahip oldukları söylenebilir.

Tela Kumaş Özellikleri Neler?

Tekstil sektörünün en önemli malzemeleri arasında yer alan bu kumaşların son derece işlevsel olduğu söylenebilir. Bu kumaşların yıkanmaya dayanıklı olması kıyafet üretiminde öne çıkan özelliklerindendir. Ancak eklendikleri kumaşlardan kabarma, atma ya da kumaştan ayrılma gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Bu kumaşların genel özellikleri arasında şunlar yer alır:

Uygulanan bölgelerde kırışma meydana gelmesini engeller.

Kıyafetlerde şekli koruyarak daha dayanıklı olmasını sağlar.

Kıvrılmaları engeller.

Omuz bölümlerinin birleştirilmesinde etkilidir.

Düğme ve ilik alanlarının daha dayanıklı ve düzgün olmasını sağlar.

Uygulanan bölümlerin sert olmasına yardımcı olur.

Giysilere daha düzgün bir görünüm kazandırır.

Bu özellikleri ile tela kumaşlar birçok hazır giyim ürününde tercih edilmektedir.

Tela Kumaşların Kullanıldığı Alanlar

Tela kumaşlar birçok farklı alanda kullanılabilir. Kumaşların esneme ve kırışma özelliklerinin yüksek olması durumunda son derece işlevsel oldukları söylenebilir. Aynı zamanda bel kısımlarına sertlik vermek amacıyla da kullanılabilirler. Kumaşları ütüleme ve yıkama gibi durumlardan etkilenmeyen bu kumaş türleri kol ağızları, cep kapakları ve manşetlerde çok fazla kullanılır.