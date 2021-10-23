Tele-çeteden akıl almaz tuzak! “Banka çalışanları da işin içerisinde” dediler...

"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Telefon dolandırıcıları; telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıttı. "Banka hesabınızdan terör örgütlerine para aktarılıyor. Banka çalışanları da işin içerisinde... Operasyon çok gizli...

Sakın bankanızı aramayın ve bilgi vermeyin" diyerek çok sayıda kişiyi tuzağa düşüren telefon dolandırıcıları; çok sayıda mağduru 175 bin lira dolandırdı. Organize bir şekilde hareket ettikleri saptanan dört çete üyesi tele-dolandırıcı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde ve çete üyelerinin araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.