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Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:09 Son Güncelleme: 23.10.2021 09:27

Tele-çeteden akıl almaz tuzak! “Banka çalışanları da işin içerisinde” dediler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tele-çeteden akıl almaz tuzak! “Banka çalışanları da işin içerisinde” dediler...

İstanbul Siber Polisleri; kendilerini polis olarak tanıtan ve tuzağa düşürdükleri çok sayıda kişiyi dolandıran bir telefon dolandırıcılığı çetesini çökertti. Çete üyelerinin telefonla aradıkları kişilere “Banka hesabınızdan terör örgütlerine para aktarılıyor. Banka çalışanları da işin içerisinde... Operasyon çok gizli... Sakın bankanızı aramayın ve bilgi vermeyin” dedikleri ortaya çıktı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Telefon dolandırıcıları; telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıttı. "Banka hesabınızdan terör örgütlerine para aktarılıyor. Banka çalışanları da işin içerisinde... Operasyon çok gizli...

Sakın bankanızı aramayın ve bilgi vermeyin" diyerek çok sayıda kişiyi tuzağa düşüren telefon dolandırıcıları; çok sayıda mağduru 175 bin lira dolandırdı. Organize bir şekilde hareket ettikleri saptanan dört çete üyesi tele-dolandırıcı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde ve çete üyelerinin araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

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Tele-çeteden akıl almaz tuzak! “Banka çalışanları da işin içerisinde” dediler...
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