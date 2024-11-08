Haberler Yaşam Haberleri Tele çeteye baskın 11 şüpheli yakalandı: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 11 kişiden 5 milyon vurgun yapmışlar
Giriş Tarihi: 8.11.2024 10:15 Son Güncelleme: 8.11.2024 10:52

Tele çeteye baskın 11 şüpheli yakalandı: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 11 kişiden 5 milyon vurgun yapmışlar

İstanbul’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekiplerince İstanbul, Aydın, Kocaeli ve Adana’da yapılan operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tele çeteye baskın 11 şüpheli yakalandı: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 11 kişiden 5 milyon vurgun yapmışlar

Son yıllarda artarak devam eden ve bitmek bilmeyen dolandırıcılık yöntemi olan telefon dolandırıcılığına neşter vurmak isteyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri çalışma başlattı. 3 Ay süren teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 'hakkınızda terör örgütü üyeliğinden soruşturma başlatılmış, Hesabınızdaki paraların güvende olabilmesi için verilen iban adresine atmanız gerekiyor' diyerek ikna eden dolandırıcılar tek tek tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Masası ekipleri 11 şüphelinin kimliklerini belirledi. İlk olarak İstanbul'da ikamet eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler geçtiğimiz günlerde çetenin geri kalanına yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Adana, Aydın ve Kocaeli'nde yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin 11 ayrı eyleme karıştıkları ve toplamda 5 Milyon liraya yakın vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin telefon dolandırıcılarıyla mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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Tele çeteye baskın 11 şüpheli yakalandı: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 11 kişiden 5 milyon vurgun yapmışlar
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