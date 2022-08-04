Tele dolandırıcılar hakimi dolandırdı

İstanbul Büyükçekmece'de görev yapan bir hakimi telefonla arayan tele-dolandırıcılar kendilerini "Bankacı" olarak tanıttı. Aramayı "Acil" koduyla gece geç saatlerde yaptıkları iddia edilen telefon dolandırıcıları "Banka hesabınıza Rusya'dan şüpheli erişim tespit ettik" dedi. "İnternet Bankacılığı" üzerinden hemen hesabını kontrol eden hakim, şüpheli bir işlem göremediğini söyledi. Sahte bankacı telefon dolandırıcıları ise mesai saatlerinin dışında yapılmış olan işlemlerin sisteme kaydedilmediğini belirtti.

"PATATES HAT" KULLANMIŞLAR

Telefon görüşmesi iddialara göre 12 dakika sürdü. Bankadaki hesap bilgileri ele geçirilen ve hesabındaki paralar ile altınlar tele-dolandırıcıların hesabına aktarılan hakim, telefon dolandırıcılarına 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptırdı. Dolandırıldığını fark eden hakim İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri inceleme başlattı. Dolandırıcıların aramayı yabancı kişiler üzerine açılmış ve "Patates Hat" olarak adlandırılan hattan yaptıkları tespit edildi. Telefon dolandırıcılarının kimlikleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi. 2'si hakim ile irtibat kuran, 1'i ise para ve altınları bankadan çeken "Kurye" olmak üzere üç telefon dolandırıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üç çete üyesinden 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Çetenin üçüncü üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.