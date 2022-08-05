Tele dolandırıcılar yine iş başında... Müberra teyzeden 100 bin lirayı 2 saatte aldılar

Bahçelievler'de işyeri sahibi Ghazal K.'ya 29 Temmuz günü bir telefon geldi. Telefondaki kişi kendisinin polis olduğunu söyleyerek söze başladı. Ghazl K.'ya adının bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını soruşturmayı kendisinin bizzat yürüttüğünü, örgütün amacının mal varlılarını ele geçirmek olduğunu söyledi. Bunu gerçekleştirmemeleri için elindeki tüm ziynet eşyası ve paraların kendilerine teslim edilmesi gerektiğini ekledi. Bu konuşmaya inanan Ghazal K. evde ne var ne yok poşete doldurdu. Yaklaşık 150 bin liralık ziynet eşyasını polis sandığı kişiye kendi elleriyle teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise gidip şikayetçi oldu.