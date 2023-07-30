Tele-dolandırıcılara 1 kilo altını poşette verdi

İstanbul, Bakırköy'de telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 60 yaşındaki ev hanımı T.F., evde tuttuğu 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 euro'yu poşete koyup dolandırıcılara verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, "Polis olarak tanıtan kişi adımın sahte altın çetesi dosyasında geçtiğini, kendimi temize çıkarabilmem için evdeki altınları kendilerine teslim etmemi istedi. Evdeki altın ve dövizleri poşete koyup istedikleri yerde teslim ettim" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede T.F.'nin altınları teslim ettiği yerdeki güvenlik kamerasından şüpheli tespit edilerek kısa sürede yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Cihat A. (38), adliyeye sevk edildi.