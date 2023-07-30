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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Tele-dolandırıcılara 1 kilo altını poşette verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tele-dolandırıcılara 1 kilo altını poşette verdi
İstanbul, Bakırköy'de telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 60 yaşındaki ev hanımı T.F., evde tuttuğu 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 euro'yu poşete koyup dolandırıcılara verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, "Polis olarak tanıtan kişi adımın sahte altın çetesi dosyasında geçtiğini, kendimi temize çıkarabilmem için evdeki altınları kendilerine teslim etmemi istedi. Evdeki altın ve dövizleri poşete koyup istedikleri yerde teslim ettim" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede T.F.'nin altınları teslim ettiği yerdeki güvenlik kamerasından şüpheli tespit edilerek kısa sürede yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Cihat A. (38), adliyeye sevk edildi.

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Tele-dolandırıcılara 1 kilo altını poşette verdi
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