Haberler Yaşam Haberleri Tele-dolandırıcılara 47 milyonluk operasyon
Giriş Tarihi: 23.1.2023

Tele-dolandırıcılara 47 milyonluk operasyon

Telefonla ulaştıkları vatandaşları, terör örgütleriyle bağlantıları çıktığı yalanıyla korkutup milyonlarca lira dolandıran çeteye yönelik Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen iki aşamalı operasyonda 61 kişilik çete çökertildi, 47 milyonluk vurgun önlendi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tele-dolandırıcılara 47 milyonluk operasyon
Telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini hakim, savcı, polis veya jandarma gibi tanıtıp, özellikle FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle bağlantıları çıktığı yalanıyla korkutup tuzaklarına düşüren tele-dolandırıcılık şebekesi yakayı ele verdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, artan şikayetleri üzerine bir süre önce teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Kapsamlı araştırmaların ardından bazı çete üyelerinin kimlikleri ve kaldıkları adresler belirlendi. Geçen eylül ayında Şanlıurfa merkezli Çorum, Yalova, Bursa, Antalya, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul, Giresun'da düzenlenen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. Şanlıurfa polisi, soruşturmanın devamında çeteyle bağlantılı olan ve vurgun yapmaya hazırlanan bazı kişilerle ilgili de bilgilere ulaştı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda suç çetesinin adeta röntgeni çekildi. Hazırlıklarını tamamlayan polis geçen cuma günü düğmeye bastı.

EŞ ZAMANLI BASKIN
Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'daki adresler eş zamanlı basıldı. 22 kişi gözaltına alındı. 53 bin700 dolar, 210 bin 800 TL, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 adet laptop, 79 adet telefon, 65 adet sim kartı, 33 adet flaş bellek, 2 adet hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet sim kart bloğu, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan iki aşamalı operasyonda operasyonda toplam 61 kişi gözaltına alınırken çete üyelerinin dolandırmaya çalıştığı kişilerden almak üzere olduğu 47 milyon 450 bin TL yapılan müdahalelerle kurtarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay ücretsiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tele-dolandırıcılara 47 milyonluk operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA