Tele-dolandırıcılara 47 milyonluk operasyon

Telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini hakim, savcı, polis veya jandarma gibi tanıtıp, özellikle FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle bağlantıları çıktığı yalanıyla korkutup tuzaklarına düşüren tele-dolandırıcılık şebekesi yakayı ele verdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, artan şikayetleri üzerine bir süre önce teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Kapsamlı araştırmaların ardından bazı çete üyelerinin kimlikleri ve kaldıkları adresler belirlendi. Geçen eylül ayında Şanlıurfa merkezli Çorum, Yalova, Bursa, Antalya, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul, Giresun'da düzenlenen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. Şanlıurfa polisi, soruşturmanın devamında çeteyle bağlantılı olan ve vurgun yapmaya hazırlanan bazı kişilerle ilgili de bilgilere ulaştı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda suç çetesinin adeta röntgeni çekildi. Hazırlıklarını tamamlayan polis geçen cuma günü düğmeye bastı.Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'daki adresler eş zamanlı basıldı. 22 kişi gözaltına alındı. 53 bin700 dolar, 210 bin 800 TL, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 adet laptop, 79 adet telefon, 65 adet sim kartı, 33 adet flaş bellek, 2 adet hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet sim kart bloğu, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan iki aşamalı operasyonda operasyonda toplam 61 kişi gözaltına alınırken çete üyelerinin dolandırmaya çalıştığı kişilerden almak üzere olduğu 47 milyon 450 bin TL yapılan müdahalelerle kurtarıldı.