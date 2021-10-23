Tele dolandırıcılara baskın

İSTANBUL Siber Polisleri; kendilerini polis olarak tanıtan ve tuzağa düşürdükleri çok sayıda kişiyi dolandıran bir telefon dolandırıcılığı çetesini çökertti. Çete üyelerinin telefonla aradıkları kişilere, "Banka hesabınızdan terör örgütlerine para aktarılıyor. Banka çalışanları da işin içerisinde... Operasyon çok gizli... Sakın bankanızı aramayın" dedikleri ortaya çıktı. Çok sayıda kişiyi tuzağa düşüren telefon dolandırıcıları; onlarca kişiyi 175 bin lira dolandırdı. Organize bir şekilde hareket ettikleri saptanan 4 çete üyesi yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.