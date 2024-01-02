Teledolandırıcı tuzağından 300 kilometrelik takiple kurtarıldı

Konya'da, teledolandırıcıların tuzağına düşen ve evindeki 140 bin doları teslim etmek üzere yola çıkan çiftçi, oğlunun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Telefon dolandırıcılarının hedefi bu kez 67 yaşındaki çiftçi Adem K. oldu. Adem K.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, aranması olduğunu, Türkiye genelinde bir operasyon olduğunu ve kendisinin de yakalanacağını söyledi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, paralarını yanına alıp emniyete gelmesini, paraların seri numaralarının alınacağını söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan Adem K., evde bulunan 140 bin doları yanına alıp, arabasıyla evden ayrıldı. Dolandırıcılar hiç telefonu kapatmadıkları Adem K.'ya 'Emniyete gelme, parayla birlikte adliyeye gel' dediler. Bunun üzerine Adem K. da adliye binasının bulunduğu yere gitti. Dolandırıcılar, 'Artık çok geç. Ankara ile birlikte Türkiye genelinde operasyon başladı' diyerek Adem K.'nın paralarla birlikte Adana yoluna çıkmasını, yolu tarif edeceklerini söyledi.Adem K. ne talimat gelirse yapmaya ve Adana yoluna doğru gitmeye başladı. Bu esnada çiftçinin oğlu Mevlüt K. polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Adem K.'nın gidebileceği istikametin haritasını çıkardı. Adana Emniyeti ile irtibata geçildi. Ekipler 300 kilometrelik takip sonucu otoban gişelerinde Adem K.'nın aracını durdurdu. Polislerin konuyu anlatması üzerine dolandırılacağını anlayan Adem K. parasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtardı.