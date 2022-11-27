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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Teledolandırıcılık çetesi çökertildi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Teledolandırıcılık çetesi çökertildi
Açık hat olarak bilinen ve yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı hatlardan vatandaşları arayıp kendilerini banka çalışanı, hâkim ve savcı olarak tanıtarak hesaplarında şüpheli işlemlerin yapıldığı gibi aldatıcı bilgiler verip 61 kişiyi toplamda 6 milyon 297 bin 431 liralık zarara uğratan dolandırıcılar yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca uzun ve titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda örgüt lideri başta olmak üzere 45 şüpheli gözaltına alındı.

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Teledolandırıcılık çetesi çökertildi
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