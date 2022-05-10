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Giriş Tarihi: 10.5.2022 10:03 Son Güncelleme: 10.5.2022 11:01

Telefon aldın tartışmasında kalbinden bıçaklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Telefon aldın tartışmasında kalbinden bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu’nda 29 yaşındaki Samet Civelek Alkollü Oldukları öne sürülen 3 kişi tarafından cep telefonlarını aldığı iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden 1’ini Beyoğlu’nda ikisini de Avcılar’da saklandıkları adreste kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte olayda kullandıkları değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Beyoğlu Tarlabaşı'nda Pazar günü sabah erken saatlerinde medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Bir grup arkadaş bir mekanda alkol alıp sokağa çıktı. Bir süre sonra içlerinden birinin cep telefonunun olmadığı anlaşılınca mekanın yakınlarında gördükleri Samet Civelek ile tartışmaya başladı.

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İddiaya göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 3 arkadaş Civelek'i bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KISA SÜREDE EŞKALLER TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde eşkalleri tespit edilen 3 şüphelinin peşine düşüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede adresleri tespit edilen şüpheliler Faruk A. (37), Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) gözaltına alındı. Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları adreste gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullandıkları bıçakta ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

CEP TELEFONUNU TARTIŞMASI

Emniyetteki ilk ifadelerinde cep telefonumuzu aldı aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti dedikleri öne sürüldü.

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Telefon aldın tartışmasında kalbinden bıçaklandı
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