Telefon aldın tartışmasında kalbinden bıçaklandı

Bir grup arkadaş bir mekanda alkol alıp sokağa çıktı. Bir süre sonra içlerinden birinin cep telefonunun olmadığı anlaşılınca mekanın yakınlarında gördükleri Samet Civelek ile tartışmaya başladı.

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