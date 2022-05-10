Telefon aldın tartışmasında kalbinden bıçaklandı

Beyoğlu Tarlabaşı'nda Pazar günü sabah erken saatlerinde medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.
Bir grup arkadaş bir mekanda alkol alıp sokağa çıktı. Bir süre sonra içlerinden birinin cep telefonunun olmadığı anlaşılınca mekanın yakınlarında gördükleri Samet Civelek ile tartışmaya başladı.
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KISA SÜREDE EŞKALLER TESPİT EDİLDİ
Konuyla ilgili olarak çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde eşkalleri tespit edilen 3 şüphelinin peşine düşüldü.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kısa sürede adresleri tespit edilen şüpheliler Faruk A. (37), Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) gözaltına alındı. Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları adreste gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullandıkları bıçakta ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
CEP TELEFONUNU TARTIŞMASI
Emniyetteki ilk ifadelerinde cep telefonumuzu aldı aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti dedikleri öne sürüldü.