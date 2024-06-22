Telefon almak için komşusunun evini soydu

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Durah Fakıh Caddesi üzerinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü Cihanbeyli ilçesindeki bayram ziyareti sonrası eve gelen Enver A., dolap ve çamaşırların arasına sakladıkları para ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Enver A., polis merkezine giderek 110 bin TL'lik zararının olduğunu belirtip, şikayette bulundu. Bunun üzerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın ailenin komşusunun oğlu 17 yaşındaki F.S. olduğu belirlendi.

ALTINLARI BOZDURUP SEVDİĞİ TELEFONU ALMIŞ

Gözaltına alınan F.S. suçunu itiraf etti. Çaldığı altının bir kısmını kuyumcuya 66 bin 740 TL'ye bozdurup, çok istediği cep telefonunu aldığı öğrenilen F.S. geri kalan ziynet eşyalarını ise polise teslim etti. Hem altınlar hem de telefona el konuldu. Daha önce kaydı olmadığı öğrenilen F.S. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.