Telefon bataryası bomba gibi patladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cebindeki telefonun bataryası patladığı için kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek otomobile çarpan İlkan Özen (30) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İlkan Özen motosikleti ile D-400 karayolunda Serik istikametine seyir halinde iken cep telefonunun bataryasının patlayarak alev alması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, aynı yönde ilerleyen İsmail A. idaresindeki araca arkadan çarptı. Korkunç kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.