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Giriş Tarihi: 3.11.2022 19:33

Telefon çekilişi adı altında dolandırıcılık! 500 bin liralık vurgun yaptılar

Isparta’da sosyal medya üzerinden çekilişten telefon kazandıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Vatandaşları 500 bin lira dolandırdıkları belirlenen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
Telefon çekilişi adı altında dolandırıcılık! 500 bin liralık vurgun yaptılar

Isparta'da vatandaşları telefon çekilişi adı altında yaklaşık 500 bin lira dolandıran şüpheliler ekkipleri harekete geçirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden telefon çekilişinden telefon kazandıklarını söyleyerek vatandaşlardan gümrük vergisi bedeli ve tekrar para göndermeleri halinde telefonu göndereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para talep eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda vatandaşları telefon çekilişi adı altında yaklaşık 500 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheli F.E. ve T.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen F.E. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Telefon çekilişi adı altında dolandırıcılık! 500 bin liralık vurgun yaptılar
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