Telefon çetesi çökertildi

İstanbul polisi, 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir çeteyi ortaya çıkardı. Şüphelilerin rastgele aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, savcı hatta hakim olarak tanıttıkları ve adlarının FETÖ'ye karıştığını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Önceki gün operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Mersin'de eş zamanlı baskın yapıldı. 8 kişi gözaltına alındı. Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıkan şüpheliler tutuklandı.