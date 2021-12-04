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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Telefon çetesi çökertildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefon çetesi çökertildi
İstanbul polisi, 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir çeteyi ortaya çıkardı. Şüphelilerin rastgele aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, savcı hatta hakim olarak tanıttıkları ve adlarının FETÖ'ye karıştığını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Önceki gün operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Mersin'de eş zamanlı baskın yapıldı. 8 kişi gözaltına alındı. Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıkan şüpheliler tutuklandı.

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Telefon çetesi çökertildi
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