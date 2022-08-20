Telefon çetesine 600 bin lira kaptırdı

Maltepe'de 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda ev kadını E.S. (45)'yi telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler "Hesaplarınızı terör örgütü ele geçirmiş. Evde bulunan altınlarınızı ve tüm paranızı bize teslim etmeniz gerekiyor. Operasyon bitince size iade edeceğiz" dedi.

Kendisini arayan kişilerin polis olduğuna inanan E.S. evde tuttuğu 120 gram ziynet eşyasını bir poşete koyarak kapıya gelen şüphelilerden birine teslim etti. Ancak bununla yetinmeyen şüpheliler E.S.'yi bir kez daha arayarak "Bankada bulunan paranızı da size söyleyeceğimiz hesaba havale edin" dediler. Bunun üzerine E.S., bankada bulunan 483 bin lirayı şüphelilerin söylediği banka hesabına gönderdi. Ancak daha sonra yakınlarının dolandırılmış olabileceğini söylemesi üzerine polisi arayan E.S. yardım istedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın havale edildiği hesabı takibe aldı. Hesaptan para çekilmeye çalışılması üzerine harekete geçen polis banka hesabının sahibi Ferdi K.(20) ile onun yanında bulunan Enes B.(19) ile Serbest Y.(30)'u gözaltına aldı. Şüphelilerin bankadan çektiği 70 bin liraya el kondu. Hesapta kalan para ise donduruldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan 70 bin lira ev kadını E.S.'ye iade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.