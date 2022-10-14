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Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:49

Telefon çetesine operasyon: 11 milyon lira vurgun yapmışlar

İstanbul’da telefonla aradıkları kişileri kendilerini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtıp hakkınızda terör örgütü bağlantısı var diyerek dolandıran ve yaklaşık 11 milyon lira vurgun yapan 13 kişi gözaltına alındı.  Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin mağdurlardan poşetle paraları aldıkları anlar kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefon çetesine operasyon: 11 milyon lira vurgun yapmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini polis, hakim, savcı vb. kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları para ve ziynet eşyalarını alan, kontör dolandırıcılığı diye tabir edilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yaptı.

Çalışmalarda 27 şüpheli şahıs tespit edildi. Şahıslardan 10'u ara yakalamalarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ülke genelinde 18 olaya karıştıkları tespit edildi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

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Telefon çetesine operasyon: 11 milyon lira vurgun yapmışlar
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