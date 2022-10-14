Telefon çetesine operasyon: 11 milyon lira vurgun yapmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini polis, hakim, savcı vb. kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları para ve ziynet eşyalarını alan, kontör dolandırıcılığı diye tabir edilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yaptı.
Çalışmalarda 27 şüpheli şahıs tespit edildi. Şahıslardan 10'u ara yakalamalarla gözaltına alındı.
Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda yakalandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.