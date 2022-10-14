Telefon çetesine operasyon: 11 milyon lira vurgun yapmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini polis, hakim, savcı vb. kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları para ve ziynet eşyalarını alan, kontör dolandırıcılığı diye tabir edilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yaptı.