İstanbul Esenyurt'ta 24 Nisan günü R.Y.'yi arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtıp saatler süren bir konuşmaya başladılar.
Yapılan konuşmada kendi adının terör soruşturmasına karıştığına inanan R.Y. evinde ne kadar para ve döviz varsa bir çantaya koyup kendisiyle buluşmaya gelen şahsa teslim etti. 8 Mayıs günü aynı dolandırıcılar bu kez Beylikdüzü'nde N.H.H.'yi arayıp aynı yöntemle dolandırdı.
Ertesi gün Büyükçekmece'de S.Y.'yi aradılar ve paralarını aldılar. 17 Mayıs'ta ise önce F.R.'yi arayıp paralarını aldılar ardından aynı gün Beylikdüzü'nde ikamet eden F.H.'nin paralarını aldılar. Telefon dolandırıcılarına toplamda 10 milyona yakın para kaptıran mağdur kadınlar dolandırıldıklarını anlayınca hepsi soluğu karakolda adlı.
3 'ELDENCİ' YAKALANDI
Asayiş Şube Dolandırıcılık büro ekipleri peş peşe gelen ihbarlar üzerine titiz bir çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerine kadınlarla buluşmaya telefonla konuşarak gelen şüphelinin ve ona yardım eden şüphelinin kimliği belirlendi.
Belirlenen adrese gelip paraları elleriyle teslim alan ve 'eldenci' olarak tabir edilen dolandırıcılar İbrahim D. (18), Aylin K. (24) ve Mehmet V. (47) Esenyurt'ta gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro amirliğince işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
PARA DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇIYOR
Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde telefonla konuşan dolandırıcının kadını uzaktan takip edip telefonu hiç kapatmadan kadından para dolu çantayı alıp gittiği görülüyor.
Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video