Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı

Yapılan konuşmada kendi adının terör soruşturmasına karıştığına inanan R.Y. evinde ne kadar para ve döviz varsa bir çantaya koyup kendisiyle buluşmaya gelen şahsa teslim etti. 8 Mayıs günü aynı dolandırıcılar bu kez Beylikdüzü'nde N.H.H.'yi arayıp aynı yöntemle dolandırdı.