Telefon dolandırıcıları bitmiyor

İstanbul Kadıköy'de 20 Mart günü Ö.P.'yi (88) telefonla arayan dolandırıcı yaşlı adama adının terör örgütü operasyonuna karıştığını söyledi. Ne olduğunu çözemeyen yaşlı adam telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın yönlendirmelerine uymaya başladı. Yaşlı adam dolandırıcının verdiği talimatlarla mobil hesabına girip başka bir hesaba tam 500 bin lira gönderdi. Yaklaşık 40 dakika süren konuşmanın ardından telefon kapandı. Yaşlı adam dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Polisin çalışmasıyla telefon dolandırıcılarının kimliklerinin Mehmet M. ve Koray Ç. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin paraları kripto hesaba aktardığı tespit edildi. Hesaptaki 200 bin liraya bloke kondu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.