Telefon dolandırıcıları bu görüntülerle yakalandı

Ancak mağdur Hasan H. son anda durumdan şüphelenerek bir duvarın arkasına saklanıp şüpheliyi poşeti alıp olay yerinden ayrılırken videoya çekti. Şüphelilerden bir daha ses çıkmaması üzerine videoyla birlikte gerçek polislere başvurarak şikayetçi oldu.