Telefon dolandırıcıları önce eşini sonra kendini ayaklarına çağırdı

"DOLANDIRICILARDAN YENİ YÖNTEM"

Şüphelilerin tuzağına düşüp yaklaşık 350 gram altınını kaptıran Naime Osman "Eşim bir hafta önce kimliği ile ilgili Göç idaresine gitmişti. Bir hafta sonra polis olduğunu söyleyen biri kişi onu arayıp kimliği ile ilgili bir sorun olduğunu, Çağlayan adliyesinin önüne gelmesini istedi. Eşim oraya gittikten sonra polis beni arayıp eşimi gözaltına aldıklarını operasyon bitene kadar evde bulunan altınları kendilerine vermem gerektiğini söyledi. Ben de evde bulunan 350 gram altını bir torbaya koyarak söyledikleri kişiye verdim. Sonra dolandırıldığımızı anladık." dedi. Kimsenin böyle dolandırıcılara inanmaması gerektiğini söyleyen Naime Osman "Polis bir suçunuz varsa gelir sizi evden alır. Paranızı almaz. Hepsinden şikayetçiyim. İnşallah paramı geri alabilirim." dedi.