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Giriş Tarihi: 22.6.2023 11:36 Son Güncelleme: 22.6.2023 12:12

Telefon dolandırıcıları yine iş başında

İstanbul Başakşehir’de telefonla aradıkları Z.T.’ye kendilerini polis – savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı kadının kendi elleriyle teslim ettiği 500 bin lirasını alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı elden almaya gelen şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefon dolandırıcıları yine iş başında
Başakşehir'de 12 Mayıs 2023 tarihinde polisi arayan mağdur Z.T.(30), kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur Z.T. telefonda arayan kişinin polis olduğunu söyleyerek, "banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bütün paramı çekerek kapıya gelen kişiye teslim etmemi istediler. Paramı operasyon bittikten sonra geri alacaktım. Ben de onlara inandım. 500 bin lira parayı bankadan çekip, evimin kapısına gelen kişiye teslim ettim." dedi.

Telefon dolandırıcıları yine iş başında | Video




Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada, parayı evin kapısına gelerek alan kişiyi tespit etti. Halil A. adlı şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Mağdur Z.T. tarafından teşhis edilen şüpheli Halil A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Telefon dolandırıcıları yine iş başında
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