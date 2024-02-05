Telefon dolandırıcıları yüzde 60 engeli olan adamı 1.5 milyon dolandırdı

İstanbul'da 31 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy'de polise başvuran A.G. kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu. Emekli olduğu öğrenilen ve aynı zamanda yüzde 60 oranında bedensel engeli bulunan A.G.'yi, arayan kişilerin banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kendisini korkuttuğunu söyledi. Şüphelilerin operasyon bitene kadar parayı söyledikleri hesaba havale edilmesini istediğini de belirten mağdur A.G. bankadaki parasını verilen hesaba gönderdiğini anlattı.

PARA ANINDA HESAPTAN ÇEKİLMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği banka hesap bilgilerini inceledi. Havale edilen paranın, işlemin ardından çekildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda olayla ilgili 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi