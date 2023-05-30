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Giriş Tarihi: 30.5.2023 10:25

Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı

İstanbul’da lojistik firmasında çalışan 36 yaşındaki kadın kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen dolandırıcılara elleriyle 850 bin lira değerindeki dövizi teslim etti. Dolandırıldığını anlayınca polise başvuran K.K.’nın şüphelilere parayı verdiği anlar ise kameralara yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Yasin A. ve suç ortağı pazarcı M.B.’yi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı

İstanbul'da bir lojistik firmasında çalışan Özbekistan doğumlu K.K. telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Bitmek bilmeyen telefon dolandırıcıları kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıttı.

Ardından iş yerlerine operasyon olacağını ve kasada ne kadar para varsa polisin el koyması gerektiğini söyledi. Bu konuşmaya ikna olan kadın kasadaki 40 bin Euro ve 2 bin doları alıp bir çantaya koydu.

Ardından kapıya gelen dolandırıcıya çantayı teslim etti. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS PARANIN ÇOĞUNU BULUP TESLİM ETTİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan K.K. hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti.

İncelenen kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheliler Yasin A. (19) ve suç ortağı pazarcı M.B. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen 33 bin 750 Euro ise sahibine teslim edildi.

1 TUTUKLU 1 ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol ile serbest kalırken Yasin A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı
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