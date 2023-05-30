Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı

İstanbul'da bir lojistik firmasında çalışan Özbekistan doğumlu K.K. telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Bitmek bilmeyen telefon dolandırıcıları kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıttı.
Ardından iş yerlerine operasyon olacağını ve kasada ne kadar para varsa polisin el koyması gerektiğini söyledi. Bu konuşmaya ikna olan kadın kasadaki 40 bin Euro ve 2 bin doları alıp bir çantaya koydu.
POLİS PARANIN ÇOĞUNU BULUP TESLİM ETTİ
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan K.K. hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti.
İncelenen kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheliler Yasin A. (19) ve suç ortağı pazarcı M.B. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen 33 bin 750 Euro ise sahibine teslim edildi.
1 TUTUKLU 1 ADLİ KONTROL
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol ile serbest kalırken Yasin A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.