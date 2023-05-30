Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı

İstanbul'da kendilerini polis olaraktanıtan kişiler,bir lojistik firmasındaçalışan Özbekistandoğumlu K.K. (36)adlı kadını arayıpişyerlerine operasyonolacağını ve kasada nekadar para varsa polisinel koyacağını söyledi.Tuzağa düşenkadın kasadaki 40 binEuro ve 2 bin dolarıbir çantaya koyupkapıya gelen dolandırıcıyateslim etti.Daha sonra dolandırıldığını anlayan K.K.'nın şikâyeti üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 33 bin 750 Euro ile yakalanan Yasin A. (19) tutuklanırken suç ortağı pazarcı M.B. (22) adli kontrol ile serbest kaldı. Ele geçirilen para sahibine teslim edildi.