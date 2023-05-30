Haberler Yaşam Haberleri Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı
Giriş Tarihi: 31.5.2023

Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, bir lojistik firmasında çalışan Özbekistan doğumlu K.K. (36) adlı kadını arayıp işyerlerine operasyon olacağını ve kasada ne kadar para varsa polisin el koyacağını söyledi. Tuzağa düşen kadın kasadaki 40 bin Euro ve 2 bin doları bir çantaya koyup kapıya gelen dolandırıcıya teslim etti.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan K.K.'nın şikâyeti üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 33 bin 750 Euro ile yakalanan Yasin A. (19) tutuklanırken suç ortağı pazarcı M.B. (22) adli kontrol ile serbest kaldı. Ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
Türkiye o görüntülere büyük tepki göstermişti: “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu
SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Telefon dolandırıcılarına 850 bin lira kaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA