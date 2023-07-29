Telefon dolandırıcılarına inandı 1 kilo altını poşetle teslim etti

Mağdur T.F. emniyette ifadesinde "Beni arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi adımın sahte altın çetesi dosyasında geçtiğini, kendimi temize çıkarabilmem için evde bulunan altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Evde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını ve dövizi bir poşete koyarak istedikleri yerde onlara teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.