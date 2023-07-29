Telefon dolandırıcılarına inandı 1 kilo altını poşetle teslim etti

Bakırköy'de yaşayan 60 yaşındaki T.F., isimli ev hanımı, 25 Temmuz Salı günü dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. T.F.'nin ifadesine göre kendisini polis olarak tanıtan kişi, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek evdeki altın ve paraları istedi.
Şüphelilere inanan T.F evdeki altın ve paraları bir poşete koyarak istedikleri yere götürdü. Altınları teslim eden T.F., bir süre sonra durumdan şüphelenerek emniyete şikayette bulundu.
Mağdur T.F. emniyette ifadesinde "Beni arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi adımın sahte altın çetesi dosyasında geçtiğini, kendimi temize çıkarabilmem için evde bulunan altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Evde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını ve dövizi bir poşete koyarak istedikleri yerde onlara teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda mağdur T.F.'nin altınları teslim ettiği yerdeki bir güvenlik kamerasının şüpheliyi görüntülediği belirlendi. Görüntülerde elinde telefonla bekleyen şüphelinin, mağdur T.F.'den poşeti aldıktan sonra uzaklaştığı görüldü.
Kamera görüntülerinden takip edilen şüphelinin kısa süre içinde kimliği tespit edildi. Şüpheli Cihat A. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Cihat A. işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.