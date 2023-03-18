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Giriş Tarihi: 18.3.2023 10:47 Son Güncelleme: 18.3.2023 11:01

Telefon dolandırıcılarına operasyon 14 gözaltı

İstanbul genelinde telefonla aradıkları kişilere adınız FETÖ’ye karıştı diyerek dolandıran ve binlerce lira vurgun yaptıkları belirlenen şebeke üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefon dolandırıcılarına operasyon 14 gözaltı
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye operasyon yapıldı. Operasyonunun ilk ayağında şebekenin mağdurlardan para göndermelerini istediği 19 ayrı banka hesabını kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu kişilerin ifadesi doğrultusunda dolandırıcılık şebekenin üst kademe üyelerinin kimliklerini tespit etti. Savcılıktan alınan izinle yapılan ve 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 14 Mart 'ta yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 gözaltı | Video

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Telefon dolandırıcılarına operasyon 14 gözaltı
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