Telefon dolandırıcılarına operasyon

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, bazı şüphelilerin araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilanlar verdiği, vatandaşları noterde buluşturup satış bedelini kendi hesaplarına aktarmalarını sağladığını tespit etti. Ayrıca yine bazı şüphelilerin "Polis-Savcı" rolüyle vatandaşları arayıp adlarına sahte altın bozdurulduğunu ve operasyon yapılacağını söyleyerek korku ve panik yarattığını saptadı. Bu yöntemle 3 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, operasyon düzenlendi.