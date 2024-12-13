Telefon dolandırıcılarından 3.7 milyon liralık vurgun

İstanbul Başakşehir'de ikamet eden 65 yaşındaki Y.A.'yı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtarak 'Hakkınızda terör soruşturması var' diyerek 2.5 milyon liralık vurgun yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin yakalandıkları gün Ankara'dan bir kişiden 1.2 milyonluk altını aynı yöntemle aldıkları tespit edildi.Başakşehir'de 29 Kasım günü meydana gelen olayda Y.A'yı telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Y.A'ya "Hakkınızda terör örgütü soruşturması açılmış, bu kapsamda biz sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz ancak soruşturma gereği elinizdeki para ve değerli ziynet eşyalarını güvenli yere almamız gerek" dedi. Bu sözlere inanan Y.A. telefondaki dolandırıcının yönlendirmesiyle evine gelen kişiye kendi elleriyle 2.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Y.A. gerçek polisleri arayıp ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takiplerle çevre ve saha çalışmaları derinleştirilmesi neticesinde şüphelilerden M.C. isimli şahıs Beylikdüzü'nde yakalandı, Y.E.A. ve Y.K. isimli şahıslar ise 9 Aralık günü Ankara'ya gittikleri bir gün sonra ise dönüş yaptıkları tespit edildi. İki şüpheli dönüşleri sırada araç içerisinde yakalandı. Araç üzerinde yapılan aramalarda; 17 adet altın bilezik, 6 adet çeyrek altın, 13 adet gram altın, 1 adet altın zincir, 1 adet çeyrekli altın zincir, 1 adet sarı renkli (altın kaplama olduğu değerlendirilen) kadın saati, 1 adet tektaş yüzük, 1 adet beştaş yüzük ele geçirildi. Çalışmaların devamında; ele geçirilen ziynet eşyalarının Ankara'da 10 Aralık günü telefonla aranıp ve aynı yöntemle dolandırılan Z.K. isimli şahsa ait olduğu değerlendirildi. Yaklaşık değeri 1.2 milyon lira olan ziynet eşyalarına el konuldu. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.