Telefon dolandırıcılarından 3.7 milyon liralık vurgun

Başakşehir'de 29 Kasım günü meydana gelen olayda Y.A.'yı telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Y.A:'ya hakkınızda terör örgütü soruşturması açılmış bu kapsamda biz sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz ancak soruşturma gereği elinizdeki para ve değerli ziynet eşyalarını güvenli yere almamız gerek dedi. Bu sözlere inanan Y.A. yine telefondaki dolandırıcının yönlendirmesiyle evine gelen kişiyi kendi elleriyle 2.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Y.A. gerçek polisleri arayıp ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerle çevre ve saha çalışmaları derinleştirilmesi neticesinde şüpheli şahıslardan M.C. isimli şahıs Beylikdüzü'nde yakalandı, Y.E.A. ve Y.K. isimli şahıslar ise 9 Aralık günü Ankara'ya gittikleri bir gün sonra ise dönüş yaptıkları tespit edildi. İki şüpheli dönüşleri sırada araç içerisinde yakalandı.

ARAÇ İÇİNDE HAZİNE ÇIKTI

Araç üzerinde yapılan aramalarda; 17 adet altın bilezik, 6 adet çeyrek altın, 13 adet gram altın, 1 adet altın zincir, 1 adet çeyrekli altın zincir, 1 adet sarı renkli (altın kaplama olduğu değerlendirilen) kadın saati, 1 adet tektaş yüzük, 1 adet beştaş yüzük ele geçirildi.

ANKARA'DA DA BİRİNİ DOLANDIRMIŞLAR

Çalışmaların devamında; ele geçirilen ziynet eşyalarının Ankara İlinde 10 Aralık günü telefonla aranıp ve aynı yöntemle dolandırılan Z.K. isimli şahsa ait olduğu değerlendirildi. Yaklaşık değeri 1.2 milyon lira olan ziynet eşyalarına el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.