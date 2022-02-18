Telefon dolandırıcılığına dikkat! Amasya’da yaşlı kadını böyle dolandırmışlar

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan kişilere inanan özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü başkanı Prof Dr. Nilüfer Narlı, yaklaşık 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptırmasının yankıları sürerken aynı olayın bir benzeri Amasya'da yaşayan yaşlı kadının başına da geldi. Telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan S.Ş. (20), "adınız terör örgütü ile ilgili soruşturmaya karıştırdı" diyerek yaşlı kadını korkuttu. Yaşlı kadın bunun üzerine ne yapması gerektiğini sorması üzerine S.Ş. bir miktar para vermesi durumunda soruşturmadan adının çıkarılacağını söyledi. Yaşlı kadın korkusundan kabul etti. S.Ş. yaşlı kadına durumdan kimseye bahsetmemesi için uyarıda bulundu. Yaşlı kadın yıllardır biriktirdiği 100 bin lira değerindeki altın ve dövizlerini polis sandığı S.Ş.'ye teslim etti.

YAŞLI KADININ ALTIN VE DÖVİZLERİ KURTARILDI



Yaşlı kadını ailesi durumu öğrenince soluğu Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde aldı. Polis ekipleri çalışmasında dolandırıcının S.Ş. olduğunu ve Yozgat'ta bulunduğunu belirledi. Amasya ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü birimleri koordineli çalışmasında S.Ş. yaşlı kadından aldığı altın ve dövizlerle birlikte Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde yakalandı. Emniyet birimleri yaşlı kadının altın ve dövizlerini teslim etti.