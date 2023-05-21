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Giriş Tarihi: 21.5.2023 10:18 Son Güncelleme: 21.5.2023 10:57

Telefon dolandırıcısı paraları alıp böyle kaçtı! Genç kız şüphelendi ama yine de paraları verdi

İstanbul Küçükçekmece’de ikamet eden 20 yaşındaki E.M.’yi telefonla arayan bir kişi kendisinin polis olduğunu söyleyip genç kıza ailesinin ve kendi adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Yaklaşık 40 dakika süren konuşmanın ardından ikna olan genç kızı dolandırıcıya evdeki 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları elleriyle teslim etti. Paraları verdikten hemen sonra dolandırıldığını anladı peşinden koştu ama yetişemedi. Çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefon dolandırıcısı paraları alıp böyle kaçtı! Genç kız şüphelendi ama yine de paraları verdi

Küçükçekmece'de yaşayan E.M. adlı genç kızın telefonu çaldı. Telefonu açtığında karşısındaki kişi polis olduğunu, kendisinin ve ailesinin adının FETÖ'ye karıştığını, örgüte operasyon yapacaklarını, operasyon bitene kadar evdeki paraları kendilerine vermesi gerektiğini, operasyon bittiğinde paraların iade edileceğini söyledi. Korku ve paniğe kapılan genç kız telefondaki kişinin talimatlarına uyarak parayı hazırladı.

Telefondaki kişi parayı almaya bir kişinin geleceğini söyledi. E.M., 27 Mart 2023 günü evinin önüne gelen kişiye parayı verdiğinde şüphelendi. E.M'nin kendisinden şüphelendiğini anlayan parayı alan kişi koşarak kaçtı. E.M. peşinden koşarak çevredekilerden yardım istese de parayı alan kişi kaçtı. E.M. hemen polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini izleyere parayı almaya gelen kişinin Fevzi S. (29) olduğunu belirledi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Fevzi S'nin 13 suç kaydı olan Nezir A. (40) ile birlikte hareket ettiği belirlenerek 9 Mayıs günü operasyon düzenlendi. Fevzi S. ve Nezir T. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Fevzi S. ve Nezir T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Telefon dolandırıcısı paraları alıp böyle kaçtı! Genç kız şüphelendi ama yine de paraları verdi
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