Telefon dolandırıcısı paraları alıp böyle kaçtı! Genç kız şüphelendi ama yine de paraları verdi

Küçükçekmece'de yaşayan E.M. adlı genç kızın telefonu çaldı. Telefonu açtığında karşısındaki kişi polis olduğunu, kendisinin ve ailesinin adının FETÖ'ye karıştığını, örgüte operasyon yapacaklarını, operasyon bitene kadar evdeki paraları kendilerine vermesi gerektiğini, operasyon bittiğinde paraların iade edileceğini söyledi. Korku ve paniğe kapılan genç kız telefondaki kişinin talimatlarına uyarak parayı hazırladı.

Telefondaki kişi parayı almaya bir kişinin geleceğini söyledi. E.M., 27 Mart 2023 günü evinin önüne gelen kişiye parayı verdiğinde şüphelendi. E.M'nin kendisinden şüphelendiğini anlayan parayı alan kişi koşarak kaçtı. E.M. peşinden koşarak çevredekilerden yardım istese de parayı alan kişi kaçtı. E.M. hemen polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini izleyere parayı almaya gelen kişinin Fevzi S. (29) olduğunu belirledi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Fevzi S'nin 13 suç kaydı olan Nezir A. (40) ile birlikte hareket ettiği belirlenerek 9 Mayıs günü operasyon düzenlendi. Fevzi S. ve Nezir T. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Fevzi S. ve Nezir T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.