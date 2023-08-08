Haberler Yaşam Haberleri Telefon dolandırıcısına 28 bin dolar kaptırdı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 12:29 Son Güncelleme: 8.8.2023 12:48

Telefon dolandırıcısına 28 bin dolar kaptırdı

Kastamonu’da yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonrasında Yalova’da yakalandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Telefon dolandırıcısına 28 bin dolar kaptırdı

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen olayda 73 yaşındaki Gülsün Aybar'ı arayan şüpheli M.Ç., kendisini karakol komutanı olarak tanıtarak savcı talimatıyla hareket ettiğini belirtti ve yaşlı kadının bilgilerini aldı. Kadına, parasının dolandırıcılar tarafından hesabından çekildiğini daha sonra da devlet tarafından geri yatırıldığını ve paranın devlete ait olduğunu söyleyen şahıs, yaşlı kadına telefonu kapatmadan parasını çekip kendisine elden teslim etmesini söyledi.

Banka hesabında bulunan hesabından 28 bin doları çeken yaşlı kadın, Çatalzeytin Merkez Mahallesi'nde parayı bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gülsün Aybar, polis merkezine giderek kendisini dolandıranlardan şikâyetçi oldu.

Aybar'ın verdiği bilgiler sonrasında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası, MOBESE görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit etti. Gülsün Aybar'ı dolandırdıktan sonra Yalova'ya kaçtığı tespit edilen M.Ç., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Kastamonu'ya getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Hangi yüzle geldin çocuk!
Bodrum feryat ediyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akaryakıta zam üstüne zam
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
ARKADAŞINA GÖNDER
Telefon dolandırıcısına 28 bin dolar kaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA