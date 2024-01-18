Telefon hattı başına dert oldu

Konya'da araç yedek parça ve aksesuvar satışı yapan Mustafa Meral (43), birlikte çalıştığı Hüseyin Kabadayı'ya (27) kullanması için kendi adına çıkarttığı telefon hattını verdi. 1.5 yıl boyunca Kabadayı'nın kullandığı hat nedeniyle peş peşe ifadeye çağrılmaya başlanan Meral büyük bir şok yaşadı. Telefon numarası ile internet üzerinde açılan sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapıldığını öğrenen Meral hakkında davalar açıldı.5 farklı ilde Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanan Meral, suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyor. Hiç tanımadığı kişilerle aynı dosyada şüpheli olarak yargılanan, bir davadan da 6 yıl hapse mahkûm edilen Meral hakkında bir yandan da soruşturmalar gelmeye devam ediyor. Meral, "Hiç tanımadığın kişilerle şüpheli olarak yargılanıyorum. Cezalar alıyorum. Suçsuzluğumu ispat etmek için mücadele ediyorum" diye konuştu.