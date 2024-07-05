Telefon için canlarından olacaklardı: İstanbul’da film gibi olay

İstanbul Eyüpsultan'da Aralık 2023 günü meydana geldi olay. Mertcan D. İle şüpheli Doğancan A. (27) arasında telefon alışveriş meselesi bulunuyordu. Mertcan D. telefonu geri göndermesini istediği Doğancan A.'ya taksi yollayıp telefonu şoförle aldırdı. Mertcan D. arkadaşı Oğuzhan B.'yi (32) arayarak söylediği adrese geçip telefonu taksiciden almasını istedi. Oğuzhan B. ve yanında getirdiği arkadaşı Erdi B. (31) Eyüpsultan'da benzinlikte telefonu alacakları sırada şüpheli Doğancan A. ile şüpheli Mehmet İ. (29) başka araçlarla geldi.

ZORLA ARACA BİNDİRDİLER

Şüphelilerden Doğancan A. taksinin içindeki telefonu aldı, Oğuzhan ve Erdi B. "ne oluyor" dedikleri sırada şüpheliler, Oğuzhan ve Erdi B.'nin araca binmelerini söyledi. Şüpheli Mehmet İ. şahıslara silah doğrulttu "binmezsen sıkarım" diye tehdit ettikten sonra Erdi B.'yi zorla kendi aracına bindirdi. Şüpheli Doğancan A, ise Oğuzhan B.'yi çekiştirerek zorla araca bindirip arka arkaya araçlarla hareket etmeye başladılar. Kendi aracını süren Oğuzhan B. seyir halinde ilerledikleri sırada Doğancan A.'nın sağ çek demesiyle durdu, şüpheli tarafından darp edilen Oğuzhan B. olay yerinden kaçtı. "ARAÇTAN İNERSEN SENİ VURURUZ" Aracı takip eden şüpheli Mehmet İ.'nin kullandığı aracın durmasıyla, şüpheliler Erdi B.'yi "araçtan inersen seni vururuz" diyerek tehdit ettikten sonra Oğuzhan B.'yi aradı. Oğuzhan B, kaçtığı noktaya döndü, şüpheliler "bizim sizle bir husumetimiz yok" dedikten sonra Oğuzhan B'ye ait aracın anahtarını, cüzdanını ve cep telefonu Erdi B.'ye teslim edip şahısları serbest bıraktı. İki arkadaş karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

ARBEDE ÇIKTI KİMSEYİ DARP ETMEDİK!

Şüpheli Doğancan A. ifadesinde suçlamaları reddederek, Mertcan ile görüşmelerinde telefonu taksi şoförüne verdiğini, şoförün ödemeyi Mertcan'ın yapacağını söylediği, benzinlikte müşterilerden parasını istediği vermemeleri üzerine aralarında arbede çıktığını iddia etti. Oğuzhan'ın isteği üzerine araca bindiğini, içerde tekrardan arbede yaşandığını, paranın hesaba gönderileceğini söylemesi üzerine Erdi'yi evine bıraktıklarını kimseyi darp ve tehdit etmediklerini ileri sürdü.

19 YIL CEZALARI İSTENİYOR

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendikten sonra Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede müştekilerin beyanlarının birbirleriyle uyumlu olduğunu, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin zincirleme şekilde suçu işledikleri kaydedildi. Şüpheli Doğancan A. ve Mehmet İ. hakkında "Cebir Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Silahla Birden Fazla Kişi ile Geceleyin Yağma" suçundan 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.