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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Telefon kavgası ölümle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefon kavgası ölümle bitti
Beyoğlu Tarlabaşı'nda 3 kişi önceki gece bir mekanda alkol aldı. Sabaha karşı mekandan çıkan şahıslardan biri cep telefonunun olmadığını fark etti. Grup, mekanın yakınında gördükleri Samet Civelek'i (29) suçlayarak tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen kavgada 3 şehir eşkıyası, Civelek'i bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Katillerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, eşkallerini tespit ettiği Faruk A. (37), Tuncay B. (38) ve İbrahim B'yi (37), Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

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Telefon kavgası ölümle bitti
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