Telefon kılıfındaki 200 doları çaldı telefonu kendi bulmuş gibi iade etti

Adana'da Emine C. (42) ve Meryem A. (34), semt pazarında müşteri gibi dolaşarak 2 kadının cep telefonunun çaldı. Zanlılardan Emine C., telefonlarını çaldıkları bir kadının telefon kılıfındaki 200 doları alıp, cep telefonunu kendisi bulmuş gibi sahibine teslim etti. Cep telefonunu kavuşan kadın, hırsıza teşekkür etmek için sarıldı. O anların güvenlik kameralarına yansıdığı olayın zanlıları polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Emine C. ve Meryem A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

MÜŞTERİ GİBİ DOLAŞTILAR

Olay, 19 Şubat'ta Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Müşteri gibi pazarda dolaşan Emine C. ve Meryem A., tezgahta alışveriş yapan Esra K.'nin fermuarı açık olan çantasındaki cep telefonunu fark etti. Şüphelilerden Emine C. gözcülük yaparken, Meryem A. ise cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bir süre sonra şüpheliler, aynı pazardaki İlknur E.'nin ceketinin cebindeki cep telefonunu da çalıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DOLARI ALDI TELEFONU VERDİ

Telefonunun çalındığını fark eden İlknur E., bir iş yerine giderek polise haber verilmesi için yardım istedi. Bu sırada cep telefonunun kılıfındaki 200 doları alan şüphelilerden Emine C., İlknur E.'nin hırsızlığı fark ettiğini anladı. İş yerine giden Emine C., çaldıkları cep telefonunu sahibine teslim etti. İlknur E. ise şüpheli Emine Ç.'ye sarılarak, teşekkür etti. O anlar da iş yerinin kamerasına yansıdı. Telefon kılıfındaki parasının olmadığını gören İlknur E. ile Esra K., durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDILAR

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, Emine C. ve Meryem A.'yı adreslerine yapılan baskında, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, görüntülerdeki kişinin kendileri olduğunu ancak hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. Emine C., İlknur E.'nin cep telefonunu tezgahta bulup teslim ettiğini, parayı ise almadığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine C. ve Meryem A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.