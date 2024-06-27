Telefon sinyali takip edildi sulama barajında ölü bulundu

Ailesi ve yakınları tarafından 2 gündür aranan Emrah Ulucan'ı aramak için harekete geçen ekipler, Ulucan'ın son telefon sinyalinin Kestel İlçesindeki Babasultan barajı mevkiinden geldiğini tespit etti. Bölgeye giden Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, baraj çevresindeki aramalarda, baraj kapaklarının bulunduğu bölgede bir erkeğe ait ceset buldu.

Dalgıç ekiplerinin gelmesiyle sudan çıkarılan cansız bedenin evli ve 2 çocuk babası olan Emrah Ulucan'a ait olduğu belirlendi. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, Ulucan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.