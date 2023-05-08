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Giriş Tarihi: 8.5.2023 13:53

Telefona gelen kodu söyledi 3 milyon kaptırdı

İstanbul’da esnaf V.C.’yi telefonla arayıp kendilerini bankada görevli olarak tanıtıp 3 milyon lira dolandıran 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefona gelen kodu söyledi 3 milyon kaptırdı

İstanbul'da esnaflık yapan V.C'yi (54) atayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi hesabındaki bir hatanın düzeltilmesi için cep telefonuna gelen bankacılık şifrelerini kendisine söylemesini istedi. V.C. de olan bitenden şüphelenmeyerek cep telefonuna gelen şifreleri telefonda kendisini bankacı olarak tanıtan kişiye verdi. Bu görüşmeden sonra kontrol amaçlı hesabına giren V.C., hesabındaki 3 milyon TL'nin başka banka hesaplarına gönderildiğini gördü. Hemen polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, V.C'nin banka hesap dökümlerini inceledi. Paraların Umut A.E. (21)ve Reşat G'nin (21) hesaplarına gönderildiği belirlendi. Ardresleri belirlenen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan Umut A.E. ve Reşat G. adliyeye sevk edildi.

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Telefona gelen kodu söyledi 3 milyon kaptırdı
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