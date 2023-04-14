Telefona gelen şifre 2 milyona mal oldu

İstanbul'da bitmek bilmeyen telefon dolandırıcılıklarına yeni bir yöntem eklendi. Esnaf F.Ç. (48) telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikâyetiyle polise başvurdu. F.Ç., kendisini arayan sahte banka görevlisinin hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi. O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka hesaba aktarıldığını gördü. Olayla ilgili 6 şüpheli, gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.