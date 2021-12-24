Telefoncuda korku dolu anlar! Bir anda bomba gibi patladı





"YAN SANAYİ BATARYALAR SAATLİ BOMBA!"

Bataryanın şişme şüphesinde bile değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Akyıldız "Tavsiyem de şu; bataryanız şiştiğinde şüphelendiğiniz de dahil en güvenilir teknik servise gidin ve bataryanızı muhakkak değiştirin. Sağlığınız açısından güvendiğiniz bir teknik servis olsun. Çünkü orijinal taktım deyip yan sanayi, Çin bataryası takıyorlar. Yani bunlar bildiğimiz saatli bomba. Yani takacağınız, taktıracağınız yere güvenmek zorundasınız. Çünkü müşteri şunu bilmiyor telefonu veriyor batarya taktık mı taktık, ne taktın orijinal taktım diyorlar. Bana gelen cihazlarda görüyorum yani öyle bir şey yok. Hep telefonlarda Çin bataryası var. Zaten şişen patlayan bataryaların çoğu Çin bataryası. Orijinal batarya olsa öyle olmaz. Zaten müşterinin getirdiği bataryayı da inceledim oda Çin bataryasıydı. Kesinlikle güvendiğiniz yerlere referanslı yerlere gidin ve bataryayı taktırdığınızda muhakkak bir form alın ki işlem yaptırdığınıza dahil böyle bir durum yaşadığınızda hak talep edebilin" şeklinde konuştu.